Названа причина смерти последней из пятерняшек Дион

Причиной смерти последней из пятерняшек Дион стали осложнения от Альцгеймера

Последняя из знаменитых пятерняшек Дион Аннет скончалась на 92 году жизни. Причиной стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера, пишет газета The New York Times (NYT).

Аннет Дион ушла из жизни 24 декабря в Белойле, Квебек, пригороде Монреаля.

Аннет из всех своих сестер самая первая научилась ползать, у нее у первой прорезался зуб, она была самой крепкой и музыкальной, а умерла самой последней. Но как все сестры она возмущалась тем, что ее эксплуатируют ради сенсации, говорится в публикации.

Невероятная история пятерняшек Дион началась во времена Великой депрессии, в 1934 году в канадской провинции Онтарио. Девочки стали первыми пятерняшками, которые смогли выжить в простом фермерском доме в непростое время.

Ранее стало известно о смерти гитариста и клавишника британской рок-группы The Cure.