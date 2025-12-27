Реклама

Мир
08:01, 27 декабря 2025Мир

Названа причина смерти последней из пятерняшек Дион

Причиной смерти последней из пятерняшек Дион стали осложнения от Альцгеймера
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Peter Jones / Reuters

Последняя из знаменитых пятерняшек Дион Аннет скончалась на 92 году жизни. Причиной стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера, пишет газета The New York Times (NYT).

Аннет Дион ушла из жизни 24 декабря в Белойле, Квебек, пригороде Монреаля.

Аннет из всех своих сестер самая первая научилась ползать, у нее у первой прорезался зуб, она была самой крепкой и музыкальной, а умерла самой последней. Но как все сестры она возмущалась тем, что ее эксплуатируют ради сенсации, говорится в публикации.

Невероятная история пятерняшек Дион началась во времена Великой депрессии, в 1934 году в канадской провинции Онтарио. Девочки стали первыми пятерняшками, которые смогли выжить в простом фермерском доме в непростое время.

Ранее стало известно о смерти гитариста и клавишника британской рок-группы The Cure.

