В Красноармейске описали жизнь до прихода Российской армии словами «ни света, ни газа»

Жительница Красноармейска: До прихода ВС РФ в городе не было ни света, ни газа

Местный житель и военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жительница Красноармейска (украинское название — Покровск) рассказала об обстановке в городе до прихода Вооруженных сил России (ВС РФ), описав ее словами «ни света, ни газа». Ее комментарий передает РИА Новости.

«Год жили, как в пещерном периоде. Ни света, ни газа, ни воды, ни отопления, ни магазинов, ни связи, ни интернета», — заявила местная жительница, говоря о жизни до перехода города под контроль Российской армии.

Другие жители Красноармейска пожаловались, что из-за частых обстрелов и работы украинских дронов они были вынуждены проводить большую часть времени в подвалах домов. По их словам, в городе не было квалифицированной медицинской помощи, из-за чего люди погибали.

Вечером 1 декабря президенту России Владимиру Путину доложили о взятии ВС РФ Красноармейска. Также сообщалось, что под контроль российских военных перешел Волчанск — один из ключевых узлов обороны украинской армии на восточном участке Харьковской области.