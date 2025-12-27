Реклама

Экономика
01:46, 27 декабря 2025Экономика

Окружение Трампа увидело в России «золотую жилу»

WSJ: Окружение Трампа считает РФ перспективной площадкой для крупного бизнеса
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Ближайшее окружение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа считает Россию перспективной площадкой для крупного бизнеса. Спецпосланник Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер нацелены вернуть РФ в мировую экономику, пишет The Wall Street Journal.

Как указано в статье, Россия обладает богатыми ресурсами, а это открывает широкие возможности для инвестиций. Возвращение страны в глобальную экономику может принести прибыль и в перспективе улучшит отношения Москвы с Европой.

Источники издания рассказали, что интерес вызывают не только нефть, газ и минералы, но и масштабные технологические проекты. При этом в Штатах есть и критики такого курса. Некоторые предупреждают, что сближение с Россией несет риски для американской экономики и безопасности.

Ранее газета FT написала, что Дональд Трамп коренным образом изменил методы ведения американской внешней политики. Как указано в статье, на смену процессам и институтам, которые десятилетиями лежали в основе формирования внешней политики США, пришла «политика на основе личности» и использование спецпосланников.

До этого издание Axios сообщило, что Трамп намерен положить конец эпохе соперничества великих держав и готов выстраивать отношения с Россией как с державой-партнером.

