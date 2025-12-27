Омбудсмен ДНР объяснила присутствие людей в театре в Мариуполе

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заманили людей в театр Мариуполя до взрыва. Об этом заявила омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова в беседе с РИА Новости.

«За несколько дней до взрыва украинские боевики под различными предлогами специально направляли в театр гражданское население, пытаясь собрать в здании как можно большее количество мирных жителей», — объяснила Морозова.

По ее словам, для этого ВСУ организовали рядом с театром пункт выдачи питьевой воды.

Ранее Морозова заявила, что ВСУ взорвали театр в Мариуполе в 2022 году для провокации и последующего обвинения Российской армии.