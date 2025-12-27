Реклама

Россия
08:44, 27 декабря 2025Россия

Политолог назвал способ для ВС России победить в битве за Славянск

Политолог Басурин: Единственный шанс взять Славянск — обрезать ВСУ логистику
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

У ВС России есть шанс победить в битве за Славянск, для этого нужно обрезать Вооруженным силам Украины (ВСУ) логистику. Способ назвал политолог, полковник запаса ВС РФ, аналитик Эдуард Басурин в разговоре с военкором Юрием Котенком, видео опубликовано в Telegram-канале.

Басурин подчеркнул, что Славянск надо окружать.

«Бои за Славянск уже начались, Северск был воротами. ВС РФ должны окружить агломерацию вокруг Изюма. Брать большие города в лоб очень затратно. Единственный шанс взять Славянск — это обрезать ВСУ логистику», — подчеркнул аналитик.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал вероятный срок перехода трех ключевых городов Донбасса — Краматорска, Дружковки и Славянска — под контроль России. По его словам, судьба региона может быть решена в первой половине 2026 года.

