15:36, 26 декабря 2025Бывший СССРЭксклюзив

Назван вероятный срок перехода трех ключевых городов Донбасса под контроль России

Военный Дандыкин: Судьба Донбасса может быть решена в первой половине 2026 года
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Славянско-краматорская наступательная операция уже началась, она самая непростая, потому что потеря городов обернется огромным ударом для Украины, рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают войска у Краматорска, Дружковки и Славянска — трех ключевых городов Донбасса. На данных участках ВСУ оборудуют укрепления и готовят линию обороны.

«Славянск, это город, где "донецкая весна" начиналась, но даже не в этом дело. Они любят образовывать фортеции, и есть гора Карачун, которая над Славянском нависла, а город в низине. Я так понимаю, что наши к концу четвертого года научились обходить, окружать», — отметил Дандыкин.

Эксперт предположил, что сражение за города начнется в течение зимы. Он также выразил надежду, что судьба Донбасса будет решена в первом полугодии 2026 года.

Ранее сообщалось, что бойцы российской группировки войск «Восток» заняли командный пункт 106-й бригады ВСУ в запорожском Гуляйполе. Украинские командиры сбежали оттуда, в спешке оставив используемые операторами FPV-дронов ноутбуки, средства связи, оперативные карты и секретные материалы.

