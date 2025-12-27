Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:24, 27 декабря 2025Бывший СССР

Появился текст молитвы за Зеленского и победу ВСУ от участников секты в Петербурге

Опубликован текст молитвы за Зеленского и ВСУ от участников секты в Петербурге
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Появился текст молитвы за украинского президента Владимира Зеленского и победу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую читали 70 членов радикальной секты «Школа единого принципа» в Санкт-Петербурге. Его опубликовало агентство УНИАН в Telegram-канале.

«Архангел Михаил, Апостолы Христовы и все святые, защитите Владимира Зеленского, его команду и всех защитников Украины. Ограждаю дом ваш: Харьков и область, Покровск и район, Сумы и область, Киев и область, Днепр и область, Запорожье и область, Херсон и область, Одесса и область, Курское направление. Страну вашу, Украину, в круге молитв моих схороняя ее от огненного опаления, воровского нападения и всякого зла и страхования. Аминь», — говорится в публикации.

По факту произошедшего проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об армии России». Фигурантам дела может грозить по ней до 10 лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Огненное грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России по энергообъектам

    Вспышки во время ударов в Киеве сняли на видео

    SHAMAN и Мизулина разругались на съемках известного шоу

    Россиян предупредили о «праздничных приманках» мошенников

    Появился текст молитвы за Зеленского и победу ВСУ от участников секты в Петербурге

    Названы новые правила тестирования мигрантов на знание русского языка

    Украинские чиновники сбежали из Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok