Появился текст молитвы за Зеленского и победу ВСУ от участников секты в Петербурге

Опубликован текст молитвы за Зеленского и ВСУ от участников секты в Петербурге

Появился текст молитвы за украинского президента Владимира Зеленского и победу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую читали 70 членов радикальной секты «Школа единого принципа» в Санкт-Петербурге. Его опубликовало агентство УНИАН в Telegram-канале.

«Архангел Михаил, Апостолы Христовы и все святые, защитите Владимира Зеленского, его команду и всех защитников Украины. Ограждаю дом ваш: Харьков и область, Покровск и район, Сумы и область, Киев и область, Днепр и область, Запорожье и область, Херсон и область, Одесса и область, Курское направление. Страну вашу, Украину, в круге молитв моих схороняя ее от огненного опаления, воровского нападения и всякого зла и страхования. Аминь», — говорится в публикации.

По факту произошедшего проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об армии России». Фигурантам дела может грозить по ней до 10 лет лишения свободы.