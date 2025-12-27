Реклама

Россия
05:22, 27 декабря 2025Россия

Прямой потомок Екатерины II считает себя «коренным русским человеком»

Прямой потомок Екатерины II Андрей Калагеорги считает себя «коренным русским»
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Прямой потомок Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги заявил о том, что считает себя коренным русским человеком и не планирует возвращаться в Европу или Соединенные Штаты Америки (США). Об этом пишут РИА Новости.

Калагеорги добавил, что он может жить где угодно, так как у него двойное гражданство, но его больше привлекает Россия.

«Сейчас Россия просто расцветает, и я обожаю эту страну. Я отсюда уезжать не собираюсь», — отметил Калагеорги.

Потомок императрицы также рассказал о том, что его позиция с рождения, что он русский человек часто приводила к конфликтам со сверстниками во время учебы в Америке.

Андрей Калагеорги получил российское гражданство в январе 2024 года, а весной 2025 года обосновался в Петербурге, где занялся бизнесом, связанным с исполнительным искусством.

