02:39, 27 декабря 2025Россия

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по ИИ

Путин обсудил с членами Совбеза меры развития ИИ в интересах безопасности
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности дополнительные меры развития искусственного интеллекта (ИИ) в интересах безопасности и обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

С докладом по этому вопросу выступил министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее Путин также заявил, что вклад технологий ИИ в российскую экономику к 2030 году должен превысить одиннадцать триллионов рублей. По его мнению, искусственный интеллект можно использовать в работе правительства и Центробанка, но принимать решения и отвечать за них должны люди.

Говоря о работе над бюджетом российский лидер подчеркивал, что «на данном уровне развития технологий» ИИ может быть только помощником при принятии решений.

