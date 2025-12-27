Реклама

08:00, 27 декабря 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиян предупредили об опасных для жизни новогодних украшениях

Дизайнер Шуть: Сухие ели и сосны могут стать горящим факелом в доме
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: freepik / Freepik

Некоторые элементы новогоднего декора могут быть опасны для жизни и здоровья, особенно если речь идет о сухих деревьях или некачественных гирляндах в помещении, рассказала дизайнер интерьера, декоратор Мария Шуть. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт предупредила, что сухие ели и сосны могут стать горящим факелом, особенно в сочетании со старыми или некачественными электрическими гирляндами. Она порекомендовала выбирать свежесрубленные деревья и следить за их увлажнением. Также, по ее словам, представляют опасность некоторые электрические гирлянды.

«Сюда отнесем старые гирлянды, гирлянды с нарушенной целостностью и оголенными проводами, дешевые китайские гирлянды. Все это легко может стать причиной пожара. Еще большую опасность представляют бенгальские огни, хлопушки и римские или обычные свечи. Одна искра может легко поджечь скатерть, шторы или ковер. Малейший сквозняк — и пламя может перекинуться на окружающие предметы», — предупредила Шуть.

Дизайнер указала, что искусственный снег и глиттеры в виде аэрозолей опасны для аллергиков и астматиков, поскольку могут содержать в составе опасные химические вещества. Также она посоветовала осторожно использовать дождик и мишуру в доме с маленькими детьми и животными из-за опасности проглатывания декора.

Ранее руководитель департамента дизайна ассортимента Hoff Анна Солдаткина рассказала, на что нужно обратить внимание при покупке гирлянды. Она посоветовала обязательно проверять, чтобы у уличных гирлянд была маркировка о защите от влаги, а также отметку о том, что они подходят для работы вне помещения.

