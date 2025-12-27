Россиянам рассказали о способах избежать покупки контрафактного алкоголя

Юрист Терентьев предостерег от покупки алкоголя в Telegram-каналах

Избежать покупки контрафактного алкоголя поможет его приобретение в магазинах, имеющих лицензию на реализацию данного вида товаров, рассказал «Ленте.ру» эксперт московского отделения Опоры России, управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право» Дмитрий Терентьев.

«Если есть сомнения в наличии лицензии у магазина, можно отсканировать специальную марку, еще и увидев путь алкогольной продукции», — рассказал Терентьев.

Категорически не следует, по его словам, приобретать алкоголь по рекламе в Telegram-каналах, даже если стоимость там кажется привлекательной. Настороженность, как отметил юрист, должны вызвать и предложения доставить алкоголь на дом.

«Любая алкогольная продукция содержит этикетку, контрэтикетку, на которых видно, что за алкоголь, кем произведен, из чего, содержит информацию о вреде употребления алкоголя. Шампанские и коллекционные вина имеют также дату розлива. Информация должна быть легко читаемой, без признаков исправлений, — уточнил эксперт. — Кроме того, на бутылке должна быть специальная федеральная марка. Исключение составляют пиво, сидр, пуарэ и медовуха — на них нет марки, но они имеют двухмерный матричный штрихкод».

Сам напиток, объяснил Терентьев, должен быть прозрачным и однородным по цвету — взвесь или осадки допускаются только в коллекционных винах. Эксперт также напомнил, что ароматические добавки допускаются только в ароматизированных винах, а добавление в вина красителей запрещено.

Ранее об увеличении спроса на отечественное вино сообщили «Ведомости». Издание проанализировало статистику Росалкогольтабакконтроля и обнаружило, что поставки импортного вина в страну в январе-сентябре рухнули на 26,5 процента.