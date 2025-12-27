Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:35, 27 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам рассказали о способах избежать покупки контрафактного алкоголя

Юрист Терентьев предостерег от покупки алкоголя в Telegram-каналах
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Избежать покупки контрафактного алкоголя поможет его приобретение в магазинах, имеющих лицензию на реализацию данного вида товаров, рассказал «Ленте.ру» эксперт московского отделения Опоры России, управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право» Дмитрий Терентьев.

«Если есть сомнения в наличии лицензии у магазина, можно отсканировать специальную марку, еще и увидев путь алкогольной продукции», — рассказал Терентьев.

Категорически не следует, по его словам, приобретать алкоголь по рекламе в Telegram-каналах, даже если стоимость там кажется привлекательной. Настороженность, как отметил юрист, должны вызвать и предложения доставить алкоголь на дом.

«Любая алкогольная продукция содержит этикетку, контрэтикетку, на которых видно, что за алкоголь, кем произведен, из чего, содержит информацию о вреде употребления алкоголя. Шампанские и коллекционные вина имеют также дату розлива. Информация должна быть легко читаемой, без признаков исправлений, — уточнил эксперт. — Кроме того, на бутылке должна быть специальная федеральная марка. Исключение составляют пиво, сидр, пуарэ и медовуха — на них нет марки, но они имеют двухмерный матричный штрихкод».

Сам напиток, объяснил Терентьев, должен быть прозрачным и однородным по цвету — взвесь или осадки допускаются только в коллекционных винах. Эксперт также напомнил, что ароматические добавки допускаются только в ароматизированных винах, а добавление в вина красителей запрещено.

Материалы по теме:
Дьявол уносит Prada. Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
Дьявол уносит Prada.Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
10 марта 2022
Дешево и опасно Российские магазины полны подделок. Почему их нельзя покупать?
Дешево и опасноРоссийские магазины полны подделок. Почему их нельзя покупать?
1 октября 2020

Ранее об увеличении спроса на отечественное вино сообщили «Ведомости». Издание проанализировало статистику Росалкогольтабакконтроля и обнаружило, что поставки импортного вина в страну в январе-сентябре рухнули на 26,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Раскрыты подробности встречи Трампа и Зеленского

    Россиянам рассказали о способах избежать покупки контрафактного алкоголя

    В Японии произошло массовое ДТП с участием 56 автомобилей

    Трамп ответил на вопрос о признании независимости Сомалиленда

    Техничное уничтожение украинской гаубицы сняли на видео

    Огненное грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России по энергообъектам

    SHAMAN и Мизулина разругались на съемках известного шоу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok