17:40, 27 декабря 2025Спорт

Российский шахматист обыграл норвежца Карлсена на чемпионате мира по рапиду

Российский гроссмейстер Артемьев обыграл Карлсена на чемпионате мира по рапиду
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Российский шахматист Владислав Артемьев обыграл норвежца Магнуса Карлсена в седьмом раунде чемпионата мира (ЧМ) по рапиду, который проходит в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Артемьев играл белыми фигурами и одержал победу на 29-м ходу партии. Россиянин одержал шестую победу на турнире при единственной ничьей. На этом ЧМ он остается непобежденным.

35-летний Карлсен занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Он лидирует в нем с 2010 года. Норвежец пять раз становился чемпионом мира, а в 2022-м отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. Кроме того, он пять раз выигрывал ЧМ по рапиду и семь раз — по блицу.

Ранее российская шахматистка Валентина Гунина нашла способ обойти запрет на символику страны на чемпионате мира по рапиду и блицу. Гунина будет играть на турнире в свитере с матрешкой. В ФИДЕ ей сказали, что предмет одежды соответствует дресс-коду.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Дохе с 26 по 30 декабря. Российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе.

