Саркози, Трамп и фон дер Ляйен получили антипремии газеты Politico

Саркози, Трамп и фон дер Ляйен стали лауреатами антипремии газеты Politico

Европейское издательство Politico подвело итоги 2025 года и присудило антипремии.

В список лауреатов вошли бывший глава Франции Николя Саркози, который написал книгу о своем тюремном заключении. Также в нем оказался лидер США Дональд Трамп, публиковавший сгенерированные с помощью нейросетей ролики. В число лауреатов попала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с ее попытками противостоять пошлинам США.

Во время заточения в парижской тюрьме Санте 70-летнему экс-президенту Франции Николя Саркози звонили короли, президенты и иностранные послы. Об этом он рассказал в своей книге «Дневник заключенного».

Ранее суд Парижа признал 70-летнего бывшего французского лидера виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в период с 2005 по 2007 год.