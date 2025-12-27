Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:38, 27 декабря 2025Интернет и СМИ

Саркози, Трамп и фон дер Ляйен получили антипремии газеты Politico

Саркози, Трамп и фон дер Ляйен стали лауреатами антипремии газеты Politico
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Европейское издательство Politico подвело итоги 2025 года и присудило антипремии.

В список лауреатов вошли бывший глава Франции Николя Саркози, который написал книгу о своем тюремном заключении. Также в нем оказался лидер США Дональд Трамп, публиковавший сгенерированные с помощью нейросетей ролики. В число лауреатов попала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с ее попытками противостоять пошлинам США.

Во время заточения в парижской тюрьме Санте 70-летнему экс-президенту Франции Николя Саркози звонили короли, президенты и иностранные послы. Об этом он рассказал в своей книге «Дневник заключенного».

Ранее суд Парижа признал 70-летнего бывшего французского лидера виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в период с 2005 по 2007 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обозначил позицию Киева по территориям двумя словами

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Беспилотники атаковали Москву

    Российского школьника смертельно ранили во время новогодней елки

    Во Франции экс-советника Макрона обвинили в подстрекательстве к войне с Россией

    Москвич воспользовался банковской картой работодателя и был задержан

    Саркози, Трамп и фон дер Ляйен получили антипремии газеты Politico

    Фетисов оценил недопуск сборной России на молодежный чемпионат мира

    В ФРГ заявили о нахождении страны в самом длительном кризисе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok