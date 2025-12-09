Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:40, 9 декабря 2025Мир

Саркози связал свое пожизненное заключение с визитом российского посла

FI: Саркози в мемуарах пошутил, что получил бы пожизненное из-за посла РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Во время заточения в парижской тюрьме Санте 70-летнему экс-президенту Франции Николя Саркози звонили короли, президенты и иностранные послы. C новой книгой бывшего главы государства «Дневник заключенного» ознакомилась радиостанция France Info.

В мемуарах бывший хозяин Елисейского дворца вспоминает, что получил «многочисленные послания от нынешних и бывших иностранных лидеров». Среди них были король Марокко Мухаммед VI, который «был одним из первых, кто позвонил», а также президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара, президент Руанды Поль Кагаме и «все лидеры Ближнего Востока, а также многие нынешние и бывшие европейские лидеры».

Саркози, не уточняя имен, отмечает, что его собеседники и друзья по переписке из числа бывших коллег возмущались «столь жестоким и глубоко несправедливым обращением» с ним в заключении.

Увидеться с бывшим французским лидером захотели многочисленные послы во Франции, в частности, американский дипломат, «который был не кем иным, как отцом зятя Дональда Трампа» и «молодой аргентинский посол, близкий соратник известного и «нетрадиционного» президента Аргентины Хавьера Милея.

«Я внутренне улыбнулся, подумав, что не хватало только визита [премьера Венгрии Виктора] Орбана и российского посла, чтобы в итоге мне грозило пожизненное заключение!» — иронизирует 23-й президент Пятой республики.

Материалы по теме:
«Я хочу мужчину с ядерной кнопкой» Карла Бруни привыкла к любовным драмам, власти и роскоши. Как она будет жить без Николя Саркози?
«Я хочу мужчину с ядерной кнопкой»Карла Бруни привыкла к любовным драмам, власти и роскоши. Как она будет жить без Николя Саркози?
25 октября 2025
«Их заманили в ловушку» Двух журналистов судят за шантаж короля Марокко. Они уверены, что он мстит им за расследования
«Их заманили в ловушку»Двух журналистов судят за шантаж короля Марокко. Они уверены, что он мстит им за расследования
25 февраля 2023
«Это вооруженные банды» Как страны НАТО свергли Каддафи и превратили Ливию в базу для террористов со всего мира
«Это вооруженные банды»Как страны НАТО свергли Каддафи и превратили Ливию в базу для террористов со всего мира
25 марта 2024

При этом Саркози жалуется на «ад, устроенный соседями в тюрьме». Один из арестантов, вспоминает экс-президент, постоянно стучал ложкой по решетке камеры и пел песни из мультфильма «Король Лев».

В октябре суд Парижа признал 70-летнего Саркози виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании ныне покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи в период с 2005 по 2007 год.

В неволе он подавал ходатайство об освобождении под залог. Саркози даже радикально сократил свой рацион из-за опасений за здоровье, согласившись есть только тюремный йогурт.

10 ноября Саркози выпустили.За решеткой он провел 20 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самый большой турбовинтовой самолет в мире потерпел крушение под Иваново. Что известно о катастрофе к этому часу?

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Трамп назвал страны Европы разлагающимися

    В российском регионе увидели снежные рулоны

    Назван один из самых недооцененных факторов сокращения жизни

    В России начали готовить к запуску простаивающий более 10 лет автозавод

    Лукашенко задался вопросом о визите к психиатру

    В США заявили о наличии у России козырей по Украине

    Трамп поделился реакцией украинцев на его мирное предложение

    Дерипаска предупредил Россию об угрозе проспать технологическую революцию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok