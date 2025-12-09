Саркози связал свое пожизненное заключение с визитом российского посла

FI: Саркози в мемуарах пошутил, что получил бы пожизненное из-за посла РФ

Во время заточения в парижской тюрьме Санте 70-летнему экс-президенту Франции Николя Саркози звонили короли, президенты и иностранные послы. C новой книгой бывшего главы государства «Дневник заключенного» ознакомилась радиостанция France Info.

В мемуарах бывший хозяин Елисейского дворца вспоминает, что получил «многочисленные послания от нынешних и бывших иностранных лидеров». Среди них были король Марокко Мухаммед VI, который «был одним из первых, кто позвонил», а также президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара, президент Руанды Поль Кагаме и «все лидеры Ближнего Востока, а также многие нынешние и бывшие европейские лидеры».

Саркози, не уточняя имен, отмечает, что его собеседники и друзья по переписке из числа бывших коллег возмущались «столь жестоким и глубоко несправедливым обращением» с ним в заключении.

Увидеться с бывшим французским лидером захотели многочисленные послы во Франции, в частности, американский дипломат, «который был не кем иным, как отцом зятя Дональда Трампа» и «молодой аргентинский посол, близкий соратник известного и «нетрадиционного» президента Аргентины Хавьера Милея.

«Я внутренне улыбнулся, подумав, что не хватало только визита [премьера Венгрии Виктора] Орбана и российского посла, чтобы в итоге мне грозило пожизненное заключение!» — иронизирует 23-й президент Пятой республики.

При этом Саркози жалуется на «ад, устроенный соседями в тюрьме». Один из арестантов, вспоминает экс-президент, постоянно стучал ложкой по решетке камеры и пел песни из мультфильма «Король Лев».

В октябре суд Парижа признал 70-летнего Саркози виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании ныне покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи в период с 2005 по 2007 год.

В неволе он подавал ходатайство об освобождении под залог. Саркози даже радикально сократил свой рацион из-за опасений за здоровье, согласившись есть только тюремный йогурт.

10 ноября Саркози выпустили.За решеткой он провел 20 дней.