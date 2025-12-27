Трамп без доказательств заявил, что экономика РФ находится в тяжелом положении

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что российская экономика находится в тяжелом положении, при этом не приведя никаких доказательств своим словам. Его цитирует издание Politico.

«Их экономика в тяжелом состоянии, в очень тяжелом состоянии», — высказался глава Белого дома.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада используют инструмент санкций для удержания утрачиваемого ими глобального влияния. Они стремятся «лишить страны мирового большинства права на самостоятельный политический выбор, замедлить их экономическое, технологическое и промышленное развитие», а попытки представить такие меры как «мирное разрешение споров» не выдерживают критики.

В интервью Politico Трамп также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ничего не имеет, пока США это не одобрят.