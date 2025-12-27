Трамп заявил о рождественском подарке террористам из Нигерии

Трамп: США атаковали террористов в Нигерии в качестве рождественского подарка

Соединенные Штаты решили атаковать террористов в Нигерии на Рождество в качестве подарка. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с изданием Politico.

«Они собирались сделать это (нанести удары) раньше... А я сказал: "Нет, давайте сделаем им рождественский подарок"», — сказал Трамп.

Ранее президент США сообщил, что американские военные нанесли удар по террористам, истреблявшим христиан в Нигерии. Позднее на своей странице в соцсети Truth Social Трамп высказался об уничтожении террористов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) в Нигерии, поздравив их с Рождеством.