00:02, 27 декабря 2025Мир

Трамп заявил о рождественском подарке террористам из Нигерии

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Соединенные Штаты решили атаковать террористов в Нигерии на Рождество в качестве подарка. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с изданием Politico.

«Они собирались сделать это (нанести удары) раньше... А я сказал: "Нет, давайте сделаем им рождественский подарок"», — сказал Трамп.

Ранее президент США сообщил, что американские военные нанесли удар по террористам, истреблявшим христиан в Нигерии. Позднее на своей странице в соцсети Truth Social Трамп высказался об уничтожении террористов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) в Нигерии, поздравив их с Рождеством.

