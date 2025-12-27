Реклама

Наука и техника
15:04, 27 декабря 2025Наука и техника

Ту-214 первым из импортозамещенных лайнеров получил одобрение авиационных властей России

Ту-214 первым из импортозамещенных лайнеров получил одобрение Росавиации
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Пассажирский самолет Ту-214 первым из импортозамещенных отечественных лайнеров получил одобрение авиационных властей России. Об этом в субботу, 27 декабря, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Авиалайнер с современным отечественным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) и комплектующими получил свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции, выданное Росавиацией после положительного заключения от Авиарегистра России. Документ подтверждает соответствие нового оборудования заявленным требованиям.

«Фактически коллеги разработали новый передовой комплекс БРЭО. Также наши авиаконструкторы создали первые отечественные уникальные системы предупреждения столкновений с воздушными судами и раннего предупреждения приближения земли. Для мирового авиастроения их производит единственная компания, и мы смогли преодолеть ее глобальную монополию», — прокомментировал событие министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

В свою очередь, министр транспорта Андрей Никитин указал, что «одобрение импортозамещенного Ту‑214 открывает путь серийному выпуску самолетов для поставок отечественным авиакомпаниям». По его словам, к концу 2027 года планируется увеличение выпуска Ту‑214 до 20 единиц в год.

В октябре сообщалось, что «Ростех» надеется завершить сертификацию новых российских самолетов SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100) и Ил-114-300 в начале 2026 года, после чего начнется их серийное производство. Об этом в кулуарах церемонии вручения премии Русского географического общества заявил глава государственной корпорации Сергей Чемезов.

