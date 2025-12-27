Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:30, 27 декабря 2025Наука и техника

У берегов Гренландии обнаружили глубинную экосистему

Scientific American: В Гренландии нашли экосистему на глубине более 3,6 км
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

У берегов Гренландии на глубине более 3,6 километра ученые обнаружили уникальную экосистему, сформировавшуюся вокруг массивных холмов из кристаллизованного метана. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific American.

Речь идет о так называемых гидратных холмах Фрейи — они расположены в Арктическом океане. Структуры состоят из замерзших газов и действуют как своеобразные «замороженные рифы». Они создают убежище для глубоководных организмов, которые адаптированы к экстремальным условиям. Например, низким температурам, полному отсутствию света и высокому давлению.

Открытие было сделано в рамках экспедиции Ocean Census Arctic Deep–EXTREME24 — во время работы использовали подводных роботов. Исследователи зафиксировали самые глубокие из известных на сегодняшний день газогидратных образований — на глубине 3640 метров. Помимо этого, установлено, что из холмов выходят метановые факелы, поднимающиеся на высоту до 3300 м в толще воды. Этот показатель — рекордный для подобных структур.

Ранее на севере Перу был зафиксирован второй за месяц случай смерти редчайшей пелагической большеротой акулы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    В Киеве прозвучали новые взрывы

    Раскрыто число дезертиров из ВСУ в 2025 году

    В России сделали прогноз о результатах встречи Зеленского и Трампа в США

    Стало известно о погибших при провале машины под лед в российском регионе

    У берегов Гренландии обнаружили глубинную экосистему

    Россиянам начали аннулировать ВНЖ в одной европейской стране

    Российский военкор объявил о взломе созданной в 2014 году линии обороны ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok