Беженец рассказал, что украинские чиновники заранее сбежали из Красноармейска

Украинская администрация и силовые структуры сбежали из Красноармейска после того, как российские войска начали продвигаться в направлении населенных пунктов Новотроицкое и Шевченко. Об этом рассказал беженец Евгений в беседе с РИА Новости.

По его словам, когда российские войска взяли Новотроицкое и направились в Шевченко, администрации «как таковой в городе не было».

«Они говорили, что "мы здесь, мы с вами, мы в Покровске", но все прекрасно понимали, что их в городе нет"», — подчеркнул он.

Евгений уточнил, что единственными представителями украинской стороны, которых можно было увидеть в городе, оставались волонтеры группы «Белые ангелы». Однако их визиты вызывали у местных жителей тревогу.

