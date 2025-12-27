Украинцы начали массово покидать страну

Госпогранслужба сообщила о массовом выезде украинцев из страны в Польшу

Во время праздников увеличилось количество людей, выезжающих с Украины через пункты пропуска на границе с Польшей. Об этом сообщается в Telegram-канале Госпогранслужба республики.

В ведомстве отметили, что пункты пропуска во Львовской и Волынской областях испытывают повышенную нагрузку. Для сокращения очередей и ускорения оформления документов было увеличено количество пограничников и использовано дополнительное оборудование для автоматизации процедуры пересечения границы.

Наименьшие заторы из автомобилей при выезде с Украины образовались в пунктах пропуска «Грушев», «Нижанковичи» и «Смильница». В то же время самые длинные очереди наблюдались на «Угрино», «Шегини», «Краковец», «Рава-Русская» и «Устилуг». Внутри страны, при въезде в Украину, очередей не зафиксировано, сообщили в Госпрогранслужбе.

Ранее сбежавшие за границу заявили, что украинские мужчины рискуют жизнью, чтобы избежать линии фронта. По данным телеканала, украинская Генпрокуратура по состоянию на сентябрь возбудила около 290 тысяч уголовных дел по фактам самовольного оставления части и дезертирства.