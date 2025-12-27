Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:18, 27 декабря 2025Бывший СССР

Украинцы начали массово покидать страну

Госпогранслужба сообщила о массовом выезде украинцев из страны в Польшу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Во время праздников увеличилось количество людей, выезжающих с Украины через пункты пропуска на границе с Польшей. Об этом сообщается в Telegram-канале Госпогранслужба республики.

В ведомстве отметили, что пункты пропуска во Львовской и Волынской областях испытывают повышенную нагрузку. Для сокращения очередей и ускорения оформления документов было увеличено количество пограничников и использовано дополнительное оборудование для автоматизации процедуры пересечения границы.

Наименьшие заторы из автомобилей при выезде с Украины образовались в пунктах пропуска «Грушев», «Нижанковичи» и «Смильница». В то же время самые длинные очереди наблюдались на «Угрино», «Шегини», «Краковец», «Рава-Русская» и «Устилуг». Внутри страны, при въезде в Украину, очередей не зафиксировано, сообщили в Госпрогранслужбе.

Ранее сбежавшие за границу заявили, что украинские мужчины рискуют жизнью, чтобы избежать линии фронта. По данным телеканала, украинская Генпрокуратура по состоянию на сентябрь возбудила около 290 тысяч уголовных дел по фактам самовольного оставления части и дезертирства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин озвучил перспективы ВС России после освобождения Димитрова и Гуляйполя

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от россиянина

    Силы ПВО сбили 26 беспилотников на подлете к Москве

    На Украине признали необходимость переговоров с Россией

    Во Франции вновь призвали перестать спонсировать Украину

    Скончался бывший посол России в Кувейте, Турции, Израиле

    Украинцы начали массово покидать страну

    В Минобороны рассказали о попытке ВСУ спастись бегством из населенного пункта в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok