Ушедшую под флаг другой страны российскую теннисистку обязали выплатить компенсацию

Ушедшую под флаг Армении теннисистку Аванесян обязали выплатить компенсацию ФТР

Ушедшую под флаг другой страны российскую теннисистку Элину Аванесян обязали выплатить компенсацию Федерации тенниса России (ФТР). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что такое решение принял Национальный центр спортивного арбитража. Аванесян должна возместить ФТР убытки «в связи с неисполнением договора спортивной подготовки». О какой сумме идет речь, не уточняется.

Аванесян сменила спортивное гражданство летом 2024 года. В данный момент 23-летняя спортсменка занимает 118-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Всего за карьеру она заработала более 2 миллионов долларов призовых.

В течение 2025 года сразу несколько российских теннисисток объявили о смене спортивного гражданства. Дарья Касаткина перешла под флаг Австралии, Камилла Рахимова и Полина Кудерметова приняли решение выступать за Узбекистан, а Анастасия Потапова — за Австрию.