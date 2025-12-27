Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:53, 27 декабря 2025Спорт

Ушедшую под флаг другой страны российскую теннисистку обязали выплатить компенсацию

Ушедшую под флаг Армении теннисистку Аванесян обязали выплатить компенсацию ФТР
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Ушедшую под флаг другой страны российскую теннисистку Элину Аванесян обязали выплатить компенсацию Федерации тенниса России (ФТР). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что такое решение принял Национальный центр спортивного арбитража. Аванесян должна возместить ФТР убытки «в связи с неисполнением договора спортивной подготовки». О какой сумме идет речь, не уточняется.

Аванесян сменила спортивное гражданство летом 2024 года. В данный момент 23-летняя спортсменка занимает 118-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Всего за карьеру она заработала более 2 миллионов долларов призовых.

В течение 2025 года сразу несколько российских теннисисток объявили о смене спортивного гражданства. Дарья Касаткина перешла под флаг Австралии, Камилла Рахимова и Полина Кудерметова приняли решение выступать за Узбекистан, а Анастасия Потапова — за Австрию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности об обысках в Верховной Раде

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Зеленский обозначил позицию Киева по территориям двумя словами

    Стало известно о переходе большей части Гуляйполя под контроль Российской армии

    На Украине указали на четкий сигнал Зеленскому от Путина и Трампа

    В России раскрыли два применяемых Украиной на фоне переговоров Москвы и Вашингтона оружия

    Появилось видео подъема провалившегося под лед автомобиля в Якутии

    Зеленский отправился на переговоры с Трампом не один

    Ту-214 первым из импортозамещенных лайнеров получил одобрение авиационных властей России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok