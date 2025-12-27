Реклама

15:11, 27 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли два применяемых Украиной на фоне переговоров Москвы и Вашингтона оружия

Депутат Колесник назвал оружием Украины слухи и теракты
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Оперативные службы на месте взрыва СВУ в Москве. Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Как только повышается активность переговоров России и США по мирному урегулированию, то тут же Украина начинает распускать слухи о положении на фронте, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Как только активность переговоров России и США повышается, то тут же происходят какие-то либо теракты, либо слухи распускают. Другого оружия, в общем-то, пока они не придумали. Дальше для них будет хуже. Чем раньше они решат вопрос по миру, тем легче отделаются. А так только наживают себе крупные неприятности», — заявил Колесник.

Депутат добавил, что много раз украинская пропаганда пыталась дезинформировать свое население и вообще всех, заявляя, что Купянск находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы уже говорили, что ни под каким контролем ВСУ он не находится. Это обыкновенный фейк. Это как раз делается к переговорам», — заключил он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что Купянск находится под контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

В военном ведомстве рассказали, что российские военные отражают контратаки подразделений ВСУ, пытающихся прорваться к городу. В настоящее время продолжается уничтожение штурмовых и диверсионно-разведывательных групп, а также техники противника, отметили в Минобороны.

