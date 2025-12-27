В России высказались о смерти лидера РДК на Украине

Рогов: Лидера РДК Капустина постигла участь предателя

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов высказался о смерти лидера «Русского добровольческого корпуса» (РДК; организация признана террористической и запрещена в России) Дениса Капустина (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) на Украине. Его слова приводит издание РИА Новости.

Рогов назвал Запорожскую область гиблым местом для нацистов и бандеровцев, которые пришли на русскую землю. Что касается самого Капустина, его постигла участь предателя, добавил он.

Государственный деятель отказался считать лидера РДК русским человеком, поскольку на самом деле в душе он таковым не являлся. В заключение Рогов добавил, что такие люди, как Капустин, могут воевать исключительно с мирными гражданами.

Ранее стало известно, что Денис Капустин попал под удар беспилотника. Произошло это в ночь на субботу, 27 декабря.