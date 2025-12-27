Реклама

Мир
20:14, 27 декабря 2025Мир

В Швейцарии объяснили желание Европы затянуть конфликт на Украине

Депутат Меттан: Европа не желает признать утрату доминирующего положения в мире
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stringer / Reuters

Депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан объяснил, почему Европа желает затянуть конфликт на Украине. На эту тему он высказался в ходе интервью для YouTube-канала Neutrality Studies.

По словам Меттана, Европа не желает признать утрату доминирующего положения в мире. Именно поэтому она стала такой воинственной и склонной к разжиганию войн. Так обычно реагирует тот, кто уже проиграл, пояснил швейцарский политик.

Европа, продолжил государственный деятель, старается удержать власть, но это отчаянная попытка. На протяжении нескольких веков Запад доминировал в мире, но в последние 15-20 лет ситуация кардинально изменилась. Европейскому истеблишменту очень трудно это признать, заключил Меттан.

Ранее Ги Меттан заявил, что Германия возвращается к своему милитаристскому прошлому. В настоящее время, убежден он, страна следует по суицидальному курсу.

