06:22, 27 декабря 2025Мир

Трамп ответил на вопрос о признании независимости Сомалиленда

NYP: Трамп пока не намерен признавать Сомалиленд
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп пока не намерен признавать независимость Сомалиленда. Об этом пишет New York Post (NYP).

«Просто скажите: "Нет, запятая, не сейчас"», — заявил глава Белого дома.

Ранее стало известно, что Израиль официально признал Сомалиленд независимым и суверенным государством.

В апреле Сомалиленд предложил Соединенным Штатам арендовать порт и взлетно-посадочную полосу в обмен на признание страны. Взлетно-посадочная полоса является одной из самых длинных в Африке (около 4,1 километра), она была построена СССР в 1970-е годы.

