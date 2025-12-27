Реклама

В ВСУ озвучили единственный возможный вариант для перемирия с Россией

Офицер ВСУ Жорин: Для перемирия войскам надо остановиться на актуальной линии БС
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В случае, если перемирие между Украиной и Россией состоится, в этот момент войска обеих сторон конфликта должны остановиться на актуальной линии боевого соприкосновения (БС). Такой единственный возможный вариант для прекращения огня озвучил замкомандира третьего армейского корпуса Максим Жорин в Telegram-канале.

«Я не вижу других возможных вариантов остановки боевых действий, кроме как по той полосе, где будут стоять войска на момент перемирия», — сказал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Жорин отметил, что украинским властям нельзя отдавать свои земли другим государствам, даже те, которые временно заняты противником. Кроме того, военнослужащий полагает, что перемирие будет недолгим, а Киеву придется готовиться к дальнейшим событиям.

Ранее профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский собирается обмануть американского лидера Дональда Трампа, прикрываясь выборами в республике ради перемирия. По его мнению, Киев не заинтересован в мирном разрешении конфликта и хочет затянуть мирный процесс.

