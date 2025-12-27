Реклама

14:37, 27 декабря 2025

Врач дала два совета по составлению новогоднего меню

Врач Гончар посоветовала не сочетать горячее из рыбы или птицы с картофелем
Наталья Обрядина

Фото: Timolina / Freepik

Гастроэнтеролог, диетолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Виктория Гончар дала несколько советов на тему того, как составить меню для новогоднего застолья, чтобы оно было полезнее. Своими рекомендациями она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

По мнению врача, главную опасность для здоровья в праздничном меню представляют традиционные салаты, которые заправляются внушительным количеством майонеза. Магазинные версии этого соуса изобилуют вредными для сосудов трансжирами, солью и консервантами. Чтобы снизить вред, диетолог посоветовала заменить майонез на более легкие варианты — сметану или греческий йогурт.

Вторая рекомендация Гончар — не сочетать горячее из рыбы, птицы или мяса с гарниром на основе углеводов, прежде всего с картофелем. «Сочетание крахмалистых овощей с животным белком относится к числу вредных, особенно если такие блюда подают после салатов, копченостей, мясных нарезок и прочих закусок. На гарнир к горячему лучше выбрать что-то легкое: зеленый салат, запеченные или свежие овощи», — посоветовала врач.

Ранее диетолог Елена Устинова раскрыла россиянам самые опасные гастрономические сочетания на новогоднем столе. Особенно вредным для здоровья врач считает сочетание алкоголя со слишком жирными блюдами.

