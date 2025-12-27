ВС России атаковали ТЭС в Киеве

ВС России атаковали ракетами Трипольскую ТЭС в Киеве

Вооруженные силы (ВС) России несколькими ракетами атаковали Трипольскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что также под удар попали другие инфраструктурные объекты в Киеве и области.

В ночь на 27 декабря в Киеве прозвучали взрывы. ВС России атаковали энергетические объекты, после чего над украинской столицей поднялось огненное грибовидное облако.

Позднее появилась информация, что в небе над центром Киева в ночь на 27 декабря кружил российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), однако на это не отреагировали и не включили сигнал тревоги.

