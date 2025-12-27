Зеленский отправился на переговоры с Трампом не один

Зеленский взял на переговоры с Трампом Умерова и еще четырех чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский отправился на переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в составе делегации. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в Telegram-канале.

«Здесь за американскую сторону я говорить, если можно, не буду, потому что это выбор президента Трампа. Думаю, что наша переговорная группа вам известна», — заявил он.

О составе украинской делегации сообщил Зеленский журналистам в субботу, в нее вошли: В секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, советник главы офиса президента Александр Бевз и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Встреча Зеленского и Трампа состоится в воскресенье, 28 декабря. Украинский лидер ранее заявил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов и станет предметом обсуждения на воскресных переговорах.