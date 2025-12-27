Зеленский по просьбе одного человека сменил одежду в военном стиле на костюм

Дизайнер Анисимов: Зеленский сменил военную одежду из-за жены, а не Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский сменил одежду в военном стиле на сдержанный костюм по просьбе своей жены Елены, а не из-за конфликта с главой США Дональдом Трампом. Об этом рассказал украинский дизайнер Виктор Анисимов, пишет издание iRozhlas.

С началом спецоперации на Украине Владимир Зеленский отказался от классического костюма и начал использовать одежду в стиле милитари.

«Но когда острая и интенсивная фаза войны закончилась, президент снова начал часто путешествовать по миру, чтобы участвовать в различных встречах, и контраст между ним и первой леди и остальной делегацией начал выделяться», — подчеркнул Анисимов.

Идея изменить стиль украинского лидера возникла в начале 2025 года. Инициатором стала Елена Зеленская. В запросе, который Анисимов получил в январе, говорилось, что одежда политика должна быть удобной, отражать ситуацию в Украине, но выглядеть более официально.

На момент скандала в Овальном кабинете в конце февраля, когда Зеленского обвинили в неуважении из-за отсутствия костюма, полным ходом шла работа над моделями, которые уже были готовы в марте. Анисимов подчеркнул, что смена стиля не стала ответом на ссору в Белом доме, а была давно запланирована.

«На самом деле новый костюм Зеленского пережил три фазы, постепенно становясь более гражданским. Первый костюм был в стиле милитари, но уже имел формальные элементы, постепенно менялась форма воротника и лацканов», — объяснил дизайнер.

В новой одежде президент впервые появился на похоронах папы Франциска в апреле, а затем на саммите НАТО в июне. В августе, во время очередного визита в Белый дом, он уже был одет в другой комплект, который еще больше напоминал строгий костюм, уточнил Анисимов.

В марте дизайнер Владимира Зеленского заступилась за его скандальный образ на встрече с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме. Эльвира Гасанова подчеркнула, что отсутствие у политика официального стиля является частью его послания миру.

До этого пресс-секретарь Белого дома защитила повседневный стиль Илона Маска после критики Зеленского за отсутствие костюма.