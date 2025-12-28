Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:32, 28 декабря 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал мессенджер WhatsApp «говноедами»

Блогер Лебедев раскритиковал WhatsApp за несоблюдение российских законов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: guteksk7 / Shutterstock / Fotodom

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал мессенджер WhatsApp за то, что тот не соблюдает российские законы. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он предрек платформе блокировку в стране.

«WhatsApp решил не сотрудничать с российскими властями, поэтому будет задушен *** и просто заблокирован на территории России. Потому что они говноеды», — заключил Лебедев.

При этом, по его мнению, мессенджер Telegram продолжит работать в России, так как он идет навстречу российским правоохранительным органам и соглашается с ними сотрудничать. В частности, мессенджер готов блокировать группы, в которых состоят преступники.

Ранее представители WhatsApp отреагировали на ограничение работы в России. В заявлении компании отмечалось, что мессенджер намерен бороться за российских пользователей.

28 ноября Роскомнадзор начал ограничивать работу WhatsApp. В ведомстве подчеркнули, что мессенджер используется для организации преступлений, в том числе связанных с терроризмом. Роскомнадзор подчеркнул, что в случае если платформа продолжит игнорировать требования российских законов, ее полностью заблокируют в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я всегда искала страсть». Умерла Брижит Бардо. Она была легендой кино и одним из главных секс-символов ХХ века

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    В России заявили об агонии ВСУ

    Стали известны вопросы обсуждений Зеленского и Трампа

    52-летнюю Хайди Клум сняли топлес во время отдыха на пляже

    Московские врачи спасли мужчину от слепоты через прокол в паху

    Лавров обратился к «непонятливым» политикам в Европе и напомнил об ответе России

    На Украине новые ТЦК захотели открывать в селах

    Российская лыжница рассказала об отношении к ней иностранных соперниц на Кубке мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok