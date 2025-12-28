Артемий Лебедев назвал мессенджер WhatsApp «говноедами»

Блогер Лебедев раскритиковал WhatsApp за несоблюдение российских законов

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал мессенджер WhatsApp за то, что тот не соблюдает российские законы. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он предрек платформе блокировку в стране.

«WhatsApp решил не сотрудничать с российскими властями, поэтому будет задушен *** и просто заблокирован на территории России. Потому что они говноеды», — заключил Лебедев.

При этом, по его мнению, мессенджер Telegram продолжит работать в России, так как он идет навстречу российским правоохранительным органам и соглашается с ними сотрудничать. В частности, мессенджер готов блокировать группы, в которых состоят преступники.

Ранее представители WhatsApp отреагировали на ограничение работы в России. В заявлении компании отмечалось, что мессенджер намерен бороться за российских пользователей.

28 ноября Роскомнадзор начал ограничивать работу WhatsApp. В ведомстве подчеркнули, что мессенджер используется для организации преступлений, в том числе связанных с терроризмом. Роскомнадзор подчеркнул, что в случае если платформа продолжит игнорировать требования российских законов, ее полностью заблокируют в России.