«Я всегда искала страсть». Умерла Брижит Бардо. Она была легендой кино и одним из главных секс-символов ХХ века

Актриса Брижит Бардо умерла на 92-м году жизни

Французская актриса, одна из главных кинозвезд и мировых секс-символов второй половины ХХ века, Брижит Бардо, умерла на 92-м году жизни. Официальное заявление о ее уходе сделал фонд артистки, который занимается защитой животных.

За месяц до смерти Бардо была госпитализирована

С невыразимой грустью Фонд Брижит Бардо сообщает о смерти своей основательницы и президента мадам Брижит Бардо. Известная на весь мир актриса и певица в свое время отказалась от престижной карьеры, чтобы посвятить свою жизнь и силы защите животных и собственному фонду из официального заявления Фонда Брижит Бардо

Причина смерти Брижит Бардо пока не названа. Время и место кончины актрисы также на данный момент не раскрываются.

Фото: STR New / Reuters

Известно, что в ноябре Бардо провела больше 10 дней в больнице «Сен-Жан» в Тулоне. Подробности ее состояния остались в тайне, но это была уже вторая госпитализация звезды за два месяца: в октябре ей провели операцию в связи с неназванным тяжелым заболеванием, также Бардо была вынуждена лечь в больницу в апреле, когда у нее диагностировали тяжелую дыхательную недостаточность.

В 1950-х и 1960-х Брижит Бардо считали одной из самых красивых женщин мира

Брижит Бардо родилась в обеспеченной семье в Париже 28 сентября 1934 года. В детстве и юности она занималась балетом, а в 15 лет впервые оказалась на обложке журнала Elle. С этого появления начала стремительно развиваться ее модельная карьера, которая привела к многочисленным приглашениям сыграть в кино.

Всемирно известной Бардо сделала роль в фильме «И Бог создал женщину» режиссера Роже Вадима, приходившегося актрисе мужем. Они познакомились на кинопробах, когда ей было 18 лет, а ему — 24

Преисполненный эротического напряжения и скандально по меркам 1956 года подходивший к теме женской сексуальности фильм Вадима, в котором Бардо сыграла 17-летнюю красавицу, за сердце которой бьются несколько мужчин, стал международным хитом. Его главная звезда сразу же стала одной из самых востребованных актрис Франции, а американская пресса назвала ее секс-символом.

Фильмы «Строптивая девчонка», «Женщина и паяц», «Бабетта идет на войну», «Танцуй со мной», каждый из которых обыгрывал красоту артистки или в комедийном, или в провокационном ключе, один за другим становились хитами проката.

Бардо работала с такими культовыми режиссерами, как Годар и Клузо

Талант, а не только красота Бардо, впрочем, наиболее ярко проявился в совместных работах с режиссерами авторского кино. Судебная драма Анри-Жоржа Клузо «Истина» была номинирована на «Оскар» и принесла самой актрисе итальянскую кинонаграду «Давид Ди Донателло». Съемки картины активно освещались в таблоидах — в том числе измена Бардо ее тогдашнему молодому человеку. Из-за скандалов в прессе актриса попыталась уйти из жизни, но была спасена.

Брижит всегда излучала сексуальную свободу — она была абсолютно открытым и свободным человеком, лишенным любой агрессии Роже Вадим режиссер и первый муж Брижит Бардо

В историю кино вошла роль Бардо в картине «Презрение» ведущего режиссера французской новой волны Жан-Люка Годара. Во многом на основе событий из жизни актрисы Луи Маль снял с ее участием картину «Частная жизнь», а через несколько лет именно у Маля Бардо сыграла свою первую полноценную роль в Голливуде в ленте «Вива Мария!».

В конце 1960-х и начале 1970-х годов Бардо много записывалась как певица — в том числе пела в первой версии хита Сержа Генсбура Je T’Aime … Moi Non Plus. С Генсбуром актрису связывал внебрачный роман, и, опасаясь гнева своего мужа Гюнтера Сакса, она запретила артисту выпускать песню. Через несколько лет Генсбур перезаписал ее с Джейн Биркин, и композиция стала мировым хитом.

Бардо ушла из кинематографа ради защиты животных

Безумие, которое окружало меня, всегда казалось мне нереальным. Я так и не оказалась готова к жизни звезды Брижит Бардо актриса

В 1973 году Бардо, которой еще не исполнилось и сорока лет, официально заявила о завершении карьеры в кино, чтобы «уйти элегантно». Через несколько лет она с головой ушла в защиту прав животных и окружающей среды и посвятила активизму всю дальнейшую жизнь. Она боролась за спасение морских котиков и слонов, выступала против ритуальных жертвоприношений животных и пыталась добиться запрета скотобоен для скаковых лошадей.

Я всегда искала страсть и поэтому была неверна Брижит Бардо актриса

На протяжении всей жизни Брижит Бардо повышенное внимание было приковано к ее бракам и романам, а среди ее партнеров было много известных людей — от актеров Жан-Луи Трентиньяна и Уоррена Битти до музыкантов Саши Дистеля и Сержа Генсбура. Официально звезда была замужем четыре раза — за режиссером Роже Вадимом, актером Жаком Шаррье, миллионером-плейбоем Гюнтером Саксом и бизнесменом и политконсультантом Бернаром д'Ормалем. Брак с д'Ормалем был заключен в 1992 году и продлился до самого конца жизни Бардо.

Единственный ребенок актрисы — сын Николя — родился в браке с Шаррье. После развода его воспитанием занимался отец, и наладить отношения с сыном Бардо так и не удалось.