14:53, 28 декабря 2025Мир

Бывший аналитик ЦРУ раскрыл возможных получателей денег от Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ сообщил, что Зеленский мог платить лидерам ЕС
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что Владимир Зеленский мог платить лидерам ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Джонсон полагает, что президент Украины Зеленский в рамках коррупционных схем мог платить европейским лидерам. В этом списке могли быть глава европейской дипломатии Кая Каллас и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По его мнению, миллионы долларов могли получать и 29 членов американского Конгресса. Также возможным получателем выплат он назвал бывшего госсекретаря США Майка Помпео.

Ранее сообщалось, что стала известна причина отсутствия Стармера на переговорах с Зеленским.

