Экс-аналитик ЦРУ сообщил, что Зеленский мог платить лидерам ЕС

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что Владимир Зеленский мог платить лидерам ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Джонсон полагает, что президент Украины Зеленский в рамках коррупционных схем мог платить европейским лидерам. В этом списке могли быть глава европейской дипломатии Кая Каллас и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По его мнению, миллионы долларов могли получать и 29 членов американского Конгресса. Также возможным получателем выплат он назвал бывшего госсекретаря США Майка Помпео.

