Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что Владимир Зеленский мог платить лидерам ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Джонсон полагает, что президент Украины Зеленский в рамках коррупционных схем мог платить европейским лидерам. В этом списке могли быть глава европейской дипломатии Кая Каллас и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
По его мнению, миллионы долларов могли получать и 29 членов американского Конгресса. Также возможным получателем выплат он назвал бывшего госсекретаря США Майка Помпео.
