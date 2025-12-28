Бывший футболист сборной Германии назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026

Тони Кроос назвал Испанию, Португалию, Францию и Марокко фаворитами ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос назвал главных фаворитов чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает AS.

По его мнению, это Испания, Португалия, Франция и Марокко. «Думаю, что Германия всегда рядом, но я не вижу их в числе главных претендентов. Уверен, что они дойдут до четвертьфинала или полуфинала», — добавил Кроос.

Ранее фаворита чемпионата мира определил суперкомпьютер. Он выбрал Испанию. Вероятность чемпионства этой команды оценивается в 17 процентов. Франция с 14,1 процента оказалась на втором месте.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Он станет первым турниром в истории, где вместо 32 сборных сыграют 48.