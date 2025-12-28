Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:41, 28 декабря 2025Спорт

Бывший футболист сборной Германии назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026

Тони Кроос назвал Испанию, Португалию, Францию и Марокко фаворитами ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Тони Кроос

Тони Кроос. Фото: Heiko Becker / Reuters

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос назвал главных фаворитов чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает AS.

По его мнению, это Испания, Португалия, Франция и Марокко. «Думаю, что Германия всегда рядом, но я не вижу их в числе главных претендентов. Уверен, что они дойдут до четвертьфинала или полуфинала», — добавил Кроос.

Ранее фаворита чемпионата мира определил суперкомпьютер. Он выбрал Испанию. Вероятность чемпионства этой команды оценивается в 17 процентов. Франция с 14,1 процента оказалась на втором месте.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Он станет первым турниром в истории, где вместо 32 сборных сыграют 48.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михалков не стал раскрывать личность облившего Путина вином

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом

    Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча

    Дмитриев призвал покаяться поджигателей войны

    В Польше начали в спешке строить бомбоубежища

    Москвичи выбрали главные блюда новогоднего стола

    Стало известно о готовности России к эпидемиям страшнее COVID-19

    В Госдуме оценили вероятность прямого конфликта России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok