21:01, 28 декабря 2025

Бывший украинский заключенный рассказал о принудительном приеме таблеток в ВСУ

РИА Новости: Бывший украинский заключенный рассказал о приеме таблеток в ВСУ
Екатерина Улитина
Фото: Yves Herman / Reuters

Подписавший контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) бывший украинский заключенный Роман Дубовик рассказал о принудительном приеме таблеток в армии. Его слова цитирует РИА Новости.

Дубовик рассказал, что отбывал пятилетний срок за кражу, затем подписал контракт с ВСУ и затем сдался Вооруженным силам (ВС) России. По его словам, пока он находился в распоряжении украинских частей, ему и остальным служащим давали неизвестные таблетки. «Два раза в день таблетки давали. Говорили, что это витамины», — цитирует агентство слова военнопленного.

Дубовик утверждает, что после приема таблеток проверяющие смотрели, чтобы военнослужащие их не выплевывали. Также он отметил, что, по словам его сослуживцев, после приема этих витаминов у людей полностью подавлялась личность.

Ранее пленный мобилизованный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эмиль Фарвард описал работу забравших его прямо на улице сотрудников территориального центра комплектования. По его словам, ему сказали, что он идет на мясо.

