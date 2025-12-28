Реклама

Дмитриев высмеял переговоры Зеленского со Стармером

Дмитриев: Советам Стармера можно следовать только на свой страх и риск
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dinendra Haria / Keystone Press Agency / Global Look Press

Советам премьер-министра Великобритании Кира Стармера можно следовать только на свой страх и риск. Его переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским высмеял глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

«Люди следуют советам Кира на свой страх и риск. Что может пойти не так?» — написал он.

Так чиновник прокомментировал пост Зеленского о переговорах со Стармером, в ходе которых поднимался вопрос подготовки к встрече украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Дмитриев заявил, что поджигатели войны пребывают в панике после разговора президента России Владимира Путина с Трампом.

