Спорт
11:22, 28 декабря 2025Спорт

Экс-игрок сборной России оценил шансы «Интера» сохранить лидерство в серии А в 2025 году

Пименов: «Интер» победит «Аталанту» и сохранит первое место в серии А
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки «Интера»

Игроки «Интера». Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов оценил шансы миланского «Интера» сохранить лидерство в турнирной таблице серии А по итогам 2025 года. Об этом сообщает Odds.ru.

Чтобы гарантировать себе первое место, миланцам нужно на выезде обыграть «Аталанту» в матче 17-го тура. По мнению Пименова, «Интер» сможет добиться такого результата.

«Для меня "Интер" явный фаворит в этом противостоянии, поэтому, считаю, "Интер" победит "Аталанту" достаточно уверенно. Не смотря на то, что "Аталанта" будет сопротивляться, она играет дома», — заявил Пименов.

Встреча состоится 28 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени. «Аталанта» занимает десятое место в турнирной таблице. Коэффициент на победу «Интера» составляет 2,11, успех «Аталанты» оценивается коэффициентом 3,60. На ничью можно поставить с тем же коэффициентом 3,60.

