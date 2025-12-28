Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:37, 28 декабря 2025Наука и техника

Госкомиссия разрешила запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 52 спутниками

С космодрома Восточный запустят ракету-носитель «Союз-2.1б» с 52 спутниками
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роскосмос / РИА Новости

С космодрома Восточный запустят ракету-носитель «Союз-2.1б» с 52 спутниками. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, государственная комиссия разрешила заправку и запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 52 спутниками. Старт запланирован в 16:18 по московскому времени с космодрома Восточный. Примерно через 9,5 минуты после старта головная часть отделится от третьей ступени. Основными аппаратами на борту являются «Аист-2Т». Также на орбиту будут доставлены около 50 малых космических аппаратов.

Аппараты «Аист-2Т» предназначены для дистанционного зондирования Земли. Они ведут съемку поверхности для получения стереоскопических изображений, из которых создаются цифровые модели местности. Также они будут контролировать различные чрезвычайные ситуации. Два выводимых аппарата этой модели будут работать в паре, что позволит повысить точность и получать более детальную информацию. Срок их службы составляет не менее пяти лет.

Ранее сообщалось, что Минобороны заявило об успешном пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бриджит Бардо ушла из жизни

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    ВСУ дважды за сутки пытались прорваться в Купянск

    Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта в Запорожской области

    Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов в ДНР и Запорожской области

    Аршавин вспомнил об игре за «Арсенал» против Роналду

    Раскрыто значение взятия Гуляйполя для урегулирования конфликта на Украине

    Россиянка побывала на лучшем острове Азии и раскрыла стоимость поездки

    Госкомиссия разрешила запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 52 спутниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok