Госкомиссия разрешила запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 52 спутниками

С космодрома Восточный запустят ракету-носитель «Союз-2.1б» с 52 спутниками

С космодрома Восточный запустят ракету-носитель «Союз-2.1б» с 52 спутниками. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, государственная комиссия разрешила заправку и запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 52 спутниками. Старт запланирован в 16:18 по московскому времени с космодрома Восточный. Примерно через 9,5 минуты после старта головная часть отделится от третьей ступени. Основными аппаратами на борту являются «Аист-2Т». Также на орбиту будут доставлены около 50 малых космических аппаратов.

Аппараты «Аист-2Т» предназначены для дистанционного зондирования Земли. Они ведут съемку поверхности для получения стереоскопических изображений, из которых создаются цифровые модели местности. Также они будут контролировать различные чрезвычайные ситуации. Два выводимых аппарата этой модели будут работать в паре, что позволит повысить точность и получать более детальную информацию. Срок их службы составляет не менее пяти лет.

Ранее сообщалось, что Минобороны заявило об успешном пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а».