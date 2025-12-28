Коэффициент на чемпионство «Астон Виллы» упал почти в 40 раз

Букмекеры обвалили коэффициент на чемпионство «Астон Виллы» в АПЛ почти в 40 раз

Букмекеры снизили коэффициент на чемпионство бирмингемской «Астон Виллы». Об этом сообщает Betonmobile.

«Астон Вилла» продлила впечатляющую серию до восьми побед подряд во всех турнирах, что резко изменило букмекерские котировки на чемпионство команды в АПЛ. Последнее поражение бирмингемцев пришлось на 1 ноября — тогда они уступили «Ливерпулю» (0:2). За два месяца коэффициент на титул «Виллы» обвалился почти в 40 раз.

Изначально шансы «Виллы» на чемпионство оценивались в десятки единиц, но серия побед сократила коэффициент до 13,00. Бирмингемцы уступают лишь «Арсеналу» (1,75) и «Манчестер Сити» (2,35). Такой обвал в 40 раз отражает растущую уверенность аналитиков в потенциале подопечных Эмери.

После 18 матчей «Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 39 очков. Лидирует «Арсенал» с 42 очками.