14:39, 28 декабря 2025

Командующий Нацгвардии Украины объяснил отказ забирать тела солдат ВСУ

Командующий Нацгвардии Украины Пивненко объяснил отказ забирать тела солдат ВСУ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Украина не может забрать тела своих солдат, потому что поле боя остается под контролем России. Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в интервью «Громадському радіо». Кадры с его объяснением опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

«Фронт движется на нас, тела остаются на территории, занятой противником. Как мы можем забрать их оттуда?» — заявил он.

Ранее Пивненко заявлял, что Вооруженные силы Украины накапливают силы под Покровском в ДНР, чтобы пойти в контратаку. Он рассказал, что ситуация в районе Покровска остается тяжелой, действия осложняют погодные условия.

