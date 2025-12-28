Командующий Нацгвардии Украины объяснил отказ забирать тела солдат ВСУ

Украина не может забрать тела своих солдат, потому что поле боя остается под контролем России. Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в интервью «Громадському радіо». Кадры с его объяснением опубликовал Telegram-канал «Политика страны».
«Фронт движется на нас, тела остаются на территории, занятой противником. Как мы можем забрать их оттуда?» — заявил он.
Ранее Пивненко заявлял, что Вооруженные силы Украины накапливают силы под Покровском в ДНР, чтобы пойти в контратаку. Он рассказал, что ситуация в районе Покровска остается тяжелой, действия осложняют погодные условия.