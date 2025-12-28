Реклама

Культура
15:40, 28 декабря 2025Культура

Михалков не стал раскрывать личность облившего Путина вином

Режиссер Михалков не стал раскрывать личность облившего Путина красным вином
Мария Винар

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Режиссер Никита Михалков не стал раскрывать личность своего друга, который облил президента России Владимира Путина красным вином. Об этом пишет РИА Новости.

В программе «Москва. Кремль. Путин» Михалков заявил журналисту Павлу Зарубину, что не сдаст этого человека. «Смотри, если президент тебе не сказал, кто это, ты представляешь, как я буду выглядеть перед тем человеком, если я его сдам?» — задался режиссер вопросом.

Речь идет об одном юбилее Михалкова, на который приехал Путин. Во время мероприятия один из гостей случайно облил его вином. По словам Путина, этот человек очень извинялся и сказал, что вообще прекратит употреблять алкоголь. Однако президент шутливо подчеркнул, что он обещание все-таки не сдержал.

Ранее Михалков высказался о способах борьбы с похмельем после новогоднего застолья. По его мнению, важно учесть время пробуждения человека, напитки, которые он употреблял накануне, и продолжительность застолья.

