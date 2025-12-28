Михалков не стал раскрывать личность облившего Путина вином

Режиссер Михалков не стал раскрывать личность облившего Путина красным вином

Режиссер Никита Михалков не стал раскрывать личность своего друга, который облил президента России Владимира Путина красным вином. Об этом пишет РИА Новости.

В программе «Москва. Кремль. Путин» Михалков заявил журналисту Павлу Зарубину, что не сдаст этого человека. «Смотри, если президент тебе не сказал, кто это, ты представляешь, как я буду выглядеть перед тем человеком, если я его сдам?» — задался режиссер вопросом.

Речь идет об одном юбилее Михалкова, на который приехал Путин. Во время мероприятия один из гостей случайно облил его вином. По словам Путина, этот человек очень извинялся и сказал, что вообще прекратит употреблять алкоголь. Однако президент шутливо подчеркнул, что он обещание все-таки не сдержал.

Ранее Михалков высказался о способах борьбы с похмельем после новогоднего застолья. По его мнению, важно учесть время пробуждения человека, напитки, которые он употреблял накануне, и продолжительность застолья.