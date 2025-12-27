Над российским регионом подавили два украинских беспилотника

Губернатор Анохин: Над Смоленской областью подавили два беспилотника ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 27 декабря попытались атаковать Смоленскую область. В результате средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены два украинских беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

«В результате разрушения при падении одного из беспилотных летательных аппаратов и разлета его частей незначительно было повреждено металлическое ограждение частного домовладения», — сообщил он, уточнив, что никто не пострадал.

Сейчас на месте падения обломков работают специалисты оперативных служб. Анохин попросил местных жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 26 беспилотников на подлете к Москве.