03:35, 28 декабря 2025

Немецкий журналист предсказал реакцию Трампа на план Зеленского по Украине

Welt: Трамп не поддержит план Зеленского по Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Мирный план президента Украины Владимира Зеленского не сыщет поддержки у американского лидера Дональда Трампа, так как этот документ даже не содержит конструктивных положений, считает корреспондент немецкого канала Die Welt Кристоф Вайнер.

«Все это, по-видимому, будет отвергнуто американским президентом», — считает Вайнер. По его мнению, требования Зеленского о территориальных уступках также не устроят Россию. Кроме того, журналист назвал план Зеленского «медианаступлением», которым он пытается отвлечь общество от провала на фронте.

Также, отметил Вайнер, при помощи этого плана Зеленский хочет показать себя миротворцем.

Ранее стало известно, что встреча Трампа и Зеленского была перенесена — она состоится 28 декабря в 21:00 по московскому времени.

