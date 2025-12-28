Охота кровожадных китов-убийц на пингвина попала на видео

В Антарктиде кровожадные косатки устроили охоту на пингвина и попали на видео

В Антарктиде три косатки устроили охоту на глазах туристов. Один из них, Адам Линдеманн, опубликовал кадры случившегося на своей странице Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кровожадные киты-убийцы выбрали своей целью пингвина. Они на протяжении нескольких минут кружили вокруг него, а он уворачивался от них. Косатки несколько раз хватали пингвина зубами, но он каждый раз вырывался.

Все эти моменты попали на видео туристов. На записях слышно, что люди кричали слова поддержки пингвину, но это ему не помогло. В конце концов он выдохся, и одна из наигравшихся касаток проглотила его.

Косатки охотятся высокоорганизованными группами, действуя слаженно — как одна команда. Их тактика напрямую зависит от добычи. Охотясь на пингвинов, они либо синхронно бьют хвостами, чтобы смыть их со льдины волной, либо просто переворачивают льдину, ныряя под нее. Как только пингвин падает в воду, он теряет практически все шансы на спасение: он не способен плыть быстрее косаток.

Ранее сообщалось, что у берегов Канады заметили китов-убийц и дельфинов, помогающих друг другу в охоте на рыбу. Дельфинам проще выслеживать добычу за счет скоординированных эхолокационных сигналов, чем пользуются косатки.

