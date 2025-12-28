Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:46, 28 декабря 2025Спорт

Оценены шансы бывшего тренера «Спартака» стать чемпионом с европейским клубом

Букмекеры назвали «Црвену Звезду» со Станковичем фаворитом чемпионата Сербии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Carl Recine / Reuters

Букмекеры оценили шансы бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича стать чемпионом Сербии, руководя «Црвеной Звездой». Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры назвали «Црвену Звезду» под руководством Станковича фаворитом турнира. Аналитики оценили шансы команды на чемпионство коэффициентом 1,36. «Партизан» идет вторым с 3,00, а «Воеводина» является аутсайдером — 34,00.

Станкович возглавил «Црвену Звезду» 22 декабря. На посту главного тренера белградского клуба он сменил Владана Милоевича. Контракт Станковича рассчитан на два с половиной года.

Сербский специалист был уволен из «Спартака» 11 ноября. Руководство клуба приняло такое решение из-за неудовлетворительных результатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев заявил о панике поджигателей войны после разговора Трампа с Путиным

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Встреча Трампа и Зеленского началась

    Трамп высказался о Путине и Зеленском

    Зеленский раскрыл тему встречи с Трампом

    Трамп позвонит Путину после встречи с Зеленским

    На Западе допустили «публичную казнь» на встрече Трампа с Зеленским

    Трамп назвал выгоду от завершения конфликта на Украине

    Ватикан отправил Украине 100 тысяч пачек супов быстрого приготовления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok