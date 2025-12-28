Оценены шансы бывшего тренера «Спартака» стать чемпионом с европейским клубом

Букмекеры назвали «Црвену Звезду» со Станковичем фаворитом чемпионата Сербии

Букмекеры оценили шансы бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича стать чемпионом Сербии, руководя «Црвеной Звездой». Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры назвали «Црвену Звезду» под руководством Станковича фаворитом турнира. Аналитики оценили шансы команды на чемпионство коэффициентом 1,36. «Партизан» идет вторым с 3,00, а «Воеводина» является аутсайдером — 34,00.

Станкович возглавил «Црвену Звезду» 22 декабря. На посту главного тренера белградского клуба он сменил Владана Милоевича. Контракт Станковича рассчитан на два с половиной года.

Сербский специалист был уволен из «Спартака» 11 ноября. Руководство клуба приняло такое решение из-за неудовлетворительных результатов.