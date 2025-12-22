Бывший тренер «Спартака» возглавил европейский клуб

Бывший тренер «Спартака» Станкович возглавил сербскую «Црвену Звезду»

Бывший тренер московского «Спартака» Деян Станкович возглавил европейский клуб — сербскую «Црвену Звезду». Об этом сообщается на сайте команды.

«Црвена Звезда» провела представление Станковича и его штаба на стадионе «Райко Митич». На посту главного тренера белградского клуба он сменил Владана Милоевича. По информации Mozzart Sport, контракт Станковича рассчитан на два с половиной года.

Сербский специалист был уволен из «Спартака» 11 ноября. Руководство клуба приняло такое решение из-за неудовлетворительных результатов. Позднее футболист красно-белых Руслан Литвинов признался, что игроки были шокированы решением боссов команды уволить тренера.

Станкович уже работал в «Црвена Звезде» с декабря 2019-го по август 2022 года. Под руководством 47-летнего специалиста клуб трижды стал чемпионом Сербии и дважды победил в Кубке страны.