Футболист «Спартака» рассказал о реакции команды на увольнение Станковича

Футболист «Спартака» Литвинов: Мы были в шоке, когда узнали об уходе Станковича
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о реакции команды на увольнение главного тренера Деяна Станковича. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы были в шоке, когда узнали об уходе Деяна. Мы такие же люди, как и все. Тоже читаем новости. Старались абстрагироваться, чтобы не было негативного настроения. Разошлись на положительной ноте», — отметил Литвинов.

Защитник «Спартака» добавил, что сейчас красно-белые переживают всплеск новых эмоций. «Команда всегда раскрепощается после смены тренера», — резюмировал он.

Об увольнении Станковича из «Спартака» стало известно 11 ноября. Руководство клуба приняло такое решение из-за неудовлетворительных результатов. На момент ухода сербского специалиста красно-белые шли на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера спартаковцев стал Вадим Романов.

Станкович работал в «Спартаке» с мая 2024 года. В предыдущем сезоне РПЛ команда под его руководством финишировала на четвертой строчке.

