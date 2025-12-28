Перед встречей с Трампом Зеленский поговорил по телефону со Стармером

Зеленский подробно поговорил по телефону со Стармером 28 декабря

Перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом в Майами президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что это была «подробная» беседа.

Зеленский прибыл в Майами для встречи с президентом США Дональдом Трампом вечером 28 декабря. У борта политика встретила посол Украины в США Ольга Стефанишина, при этом представители администрации Трампа отсутствовали в кадре. Встреча Зеленского и Трампа запланирована на 21:00 мск 28 декабря.