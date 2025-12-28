Реклама

Экономика
17:38, 28 декабря 2025

Почти половина немцев признались в экономии на продуктах

Об экономии при покупке продуктов питания заявили 45 % опрошенных жителей ФРГ
Дмитрий Воронин

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Почти половина (45 процентов) опрошенных жителей ФРГ признались в том, что из-за подорожания продуктов они вынуждены экономить. Об этом со ссылкой на представленные немецкой прессой результаты исследования института Forsa для Федеральной ассоциации организаций по защите прав потребителей (VZBV) сообщает РИА Новости.

За год доля ограничивающих свои покупки в супермаркетах выросла на 6 процентных пунктов. В ноябре 2024-го таковых среди респондентов было 39 процентов.

С учетом того, что цены на еду выросли с 2020 года более чем на треть, запланированное на 2026-й снижение НДС на блюда в сфере общественного питания поможет прежде всего сетям фастфуда, полагает глава VZBV Рамона Поп. «Здоровое питание все больше становится вопросом толщины кошелька», — сказала она в связи с этим журналистам.

ФРГ — ведущая экономика Европы — переживает самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны. ВВП за последние пять лет почти не вырос, а в 2023 и 2024 годах — снизился на 0,3 и 0,2 процента соответственно.

На текущий год прогноз роста сначала опустили с 1,1 до 0,3 процента, а потом и вовсе сделали нулевым. В настоящее время ЦБ вновь ожидает экономического роста по итогам 12 месяцев, правда только на уровне 0,2 процента.

