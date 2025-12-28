Реклама

02:43, 28 декабря 2025Мир

Портрет Асада уберут с сирийской валюты

ЦБ Сирии сообщил о введении новой валюты без изображения Асада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Muhammad Ata / Globallookpress.com

Портрет экс-президента Сирии Башара Асада уберут с национальной валюты страны, которая будет введена с 1 января 2026 года. Об этом сообщил глава сирийского Центробанка Абдель Кадер Аль-Хасрия.

Он отметил, что это решение отражает начало нового экономического этапа, приверженность обретенному политическому суверенитету и единству.

На данный момент Сирия использует бумажные купюры со старой символикой. На банкноте номиналом 2000 фунтов изображен Башар Асад, а на 1000 фунтов — его отец Хафез Асад.

Новая валюта будет выпущена в шести номиналах без изображений и символов. Сирийский фунт резко обесценился, поэтому произойдет деноминация. Выпускать обновленные деньги будет российский Гознак, договор об этом был заключен во время визита сирийской делегации в Москву.

В конце 2024 года Башар Асад получил политическое убежище в России и вместе с семьей обосновался в Москве.

    Портрет Асада уберут с сирийской валюты

